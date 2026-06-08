Lünendonk-Liste 2026: Rückkehr zu moderatem Wachstum

Die 25 größten Anbieter von Facility Services in Deutschland haben ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um durchschnittlich 6,3 Prozent gesteigert und erwarten auch in den nächsten Jahren nur geringfügig höhere Zuwachsraten. Mit einem Plus von 9,6 Prozent habe insbesondere das technische Gebäudemanagement eine starke Dynamik gezeigt. Dies sind erste Ergebnisse der neuen Lünendonk-Studie „Facility Service in Deutschland“, die im Juli 2026 erscheinen soll. Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder, sprach bei einem Pressegespräch anlässlich der Vorstellung der neuen „Lünendonk-Liste der führenden Facility-Service-Unternehmen in Deutschland“ am 8. Juni 2026 deshalb von einem „ganz normalen Wachstum ohne Sondereffekte“.

Für alle 76 in der Studie berücksichtigten Unternehmen ermittelten die Marktforscher ein gewichtetes Umsatzwachstum von 5,7 Prozent. In den Vorjahren hatten beispielsweise inflationsbedingte Lohneffekte zu deutlich höheren Wachstumsraten in der Facility-Services-Branche geführt. Fast 90 Prozent der befragten Anbieter zeigen sich dennoch mit Blick auf die Zukunft positiv gestimmt und sehen sich als gut aufgestellt, um den kommenden Herausforderungen zu begegnen. Das Marktvolumen für extern erbrachte Facility Services bezifferte Hossenfelder auf rund 70 Mrd. Euro. Auffällig an den Zahlen für 2025 sei laut den Studienergebnissen, dass sich das Umsatzwachstum signifikant vom Wachstum der Mitarbeiterzahlen entkoppelt habe, die nur um 2,3 Prozent gestiegen sind. Ob sich dies zu einem Trend für die nächsten Jahre entwickle, bleibe jedoch noch abzuwarten.

Gleichzeitig sei laut Hossenfelder zu beobachten, dass Dienstleister, die vorrangig in der Industrie tätig sind, die anhaltende wirtschaftliche Schwäche in diesem Segment zu spüren bekämen. Branchenübergreifend belasten zudem die angespannte Konjunktur, die damit verbundene Investitionszurückhaltung bei Sonderprojekten sowie ein steigender Preisdruck in Vergabeverfahren die Facility-Services-Anbieter. Neue Wachstumsimpulse erwarten die Dienstleister aus der verschärften Regulatorik für kritische Infrastrukturen und dem damit verbundenen Bedarf an professionellen und auf Resilienz zielenden Facility Services.

Bezug

Die neue Lünendonk-Liste „Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland“ steht zum kostenfreien Download unter www.luenendonk.de bereit. Die umfassende Lünendonk-Studie über den Markt und die führenden Unternehmen erscheint im Juli 2026 und enthält zahlreiche Langzeit- sowie Segmentauswertungen. Die detaillierte Studie basiert auf den Angaben von 76 Unternehmen und kann zum Preis von 2.500 Euro (zzgl. MwSt.) unter www.luenendonk.de vorbestellt werden.