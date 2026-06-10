Bilanz der Vebego Gruppe: Integrationsmaßnahmen greifen

Das niederländische Familienunternehmen Vebego hat seinen Umsatz 2025 um 5,6 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro gesteigert (2024: 1,54 Mrd. Euro). Das Nettoergebnis erhöhte sich auf 33,9 Mio. Euro (2024: 7,6 Mio. Euro). Ursache für die positive Entwicklung seien die in mehreren Ländern umgesetzten Integrationsmaßnahmen der vergangenen Jahre, die sich deutlich ausgezahlt hätten, teilte das Unternehmen am 8. Juni 2026 mit. Insbesondere das Kerngeschäft Reinigungsleistungen habe mit 985 Mio. Euro zu dem guten Umsatz beigetragen und mache 61 Prozent des Umsatzes der Gruppe aus. Darüber hinaus konnte Vebego nach eigenen Angaben bestehende Partnerschaften verlängern und ausbauen sowie neue Aufträge an großen und komplexen Standorten, darunter auch Flughäfen, gewinnen. Group CEO Ton Goedmakers sagt: „Das positive Ergebnis bestätigt unseren strategischen Kurs der vergangenen Jahre. Wir haben die Organisation neu aufgestellt und mehr als achtzig Einzelunternehmen zu acht Kernunternehmen zusammengeführt.“ Mit dem Abschluss der Integrationsphase hat die Vebego Gruppe die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte gelegt. Für 2026 und die kommenden Jahre soll der Fokus darauf liegen, die Position in den vier Kernmärkten Niederlande, Belgien, Schweiz und Deutschland weiter zu stärken und Leistungen gezielt auszubauen.

Deutsche Vebego Facility Services weitgehend stabil

Die deutsche Vebego Facility Services erzielte einen Umsatz von rund 217 Mio. Euro (2024: 218 Mio. Euro). „Unser Fokus lag im vergangenen Jahr auf der Weiterentwicklung und Integration der Organisation. Diese Transformationsschritte sowie ein herausforderndes Marktumfeld haben sich vorübergehend auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgewirkt, die insgesamt stabil gehalten werden konnte“, berichtet Ramon Maas, Managing Director von Vebego in Deutschland. Nun wolle Vebego Deutschland die geschaffene Basis nutzen und gemeinsam mit Kunden sowie den Teams vor Ort weiter wachsen.