Dussmann und Hochschule Albstadt-Sigmaringen kooperieren

Der FM-Dienstleister Dussmann und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen kooperieren zukünftig im Rahmen des Bachelor-Studiengangs „Smart Building Engineering and Management“. Studierende im Raum Baden-Württemberg haben hierdurch die Möglichkeit, an abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Projekten zu arbeiten. Werkstudierende können erlerntes Wissen im Tagesgeschäft eines weltweit erfolgreichen Unternehmens im Bereich Integriertes Facility Management vertiefen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister zu schreiben.

Der Studiengang „Smart Building Engineering and Management“ der Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet eine breite wissenschaftliche Ausbildung mit Modulen aus den Bereichen Natur-, Ingenieur-, IT-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie Architektur. Damit werden die Studierenden zu Allroundern an der Schnittstelle von Technik und Ökonomie für die dynamisch wachsende Facility Management-Branche. Nach einer Regelstudienzeit von sieben Semestern erfolgt der Abschluss als „Bachelor of Science“.