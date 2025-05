Dussmann wächst mit FM und Food Services

„The Dussmann Rocket steigt weiter nach oben.“ So brachte Catherine von Fürstenberg-Dussmann als Vorsitzende des Dussmann-Stiftungsrats das Geschäftsjahr 2024 beim Bilanz-Pressegespräch am 14. Mai 2025 auf den Punkt. Der Konzernumsatz der Dussmann Group stieg um 8,4 % auf 3,3 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge auf den Konzernumsatz lag mit 4,6 % über dem Niveau des Vorjahres. „Das ist angesichts der vielen Herausforderungen unserer Zeit eine gute Entwicklung. Die diversifizierte und auf nachhaltiges Wachstum zielende Ausrichtung unseres Familienunternehmens hat sich in dem volatilen Umfeld als erfolgreich erwiesen“, sagte Wolf-Dieter Adlhoch, Vorstandsvorsitzender der Dussmann Group.

Das Umsatzwachstum stammt nach Unternehmensangaben im Wesentlichen aus der Geschäftsentwicklung im Facility Management- und Food Services-Geschäft, das vor allem in Italien sowie in Deutschland, Luxemburg und EMEA wuchs. Zudem trug Dussmann Technical Solutions, der Bereich für technischen Anlagenbau, zur Entwicklung mit einem „starken Ergebniswachstum“ bei. Die Zahl der weltweit tätigen Mitarbeitenden der Dussmann Group stieg zum Jahresende 2024 von 68.200 auf rund 70.000 in 21 Ländern.

Der Geschäftsbereich Dussmann, der Integriertes Facility Management (IFM), Food Services und Technical Solutions vereint, steigerte seinen Umsatz um 8,9 % auf 2,7 Mrd. € (2023: 2,5 Mrd. €). Dies entspricht einem Anteil von 82,3 % am Gesamtumsatz. Auf die Leistungsbereiche Dussmann Facility Management (FM) und Dussmann Food Services entfielen hierbei insgesamt 2,3 Mrd. €, was eine Umsatzsteigerung von 7,4 % bedeutet (2023: 2,1 Mrd. €). Auf den Leistungsbereich Dussmann Technical Solutions, in dem die Dussmann Group seit 2019 ihre Spezialisten für technischen Anlagenbau vereint, entfielen 441 Mio. € Umsatz (2023: 375 Mio. €).

Neuaufträge im FM

Das Facility Management-Geschäft konnte im Jahr 2024 eine Reihe von länderübergreifenden Großaufträgen gewinnen. So betreut Dussmann seit Anfang 2024 die Bosch-Gruppe europaweit im Integrierten Facility Management. Der Sechsjahres-Vertrag umfasst Leistungen der Gebäudereinigung, Sicherheitsdienste und Gebäudetechnik für 41 Liegenschaften in Österreich, Italien und der Schweiz. In Deutschland betreut Dussmann Bosch bereits seit 2022 mit Integriertem Facility Management in 50 Objekten.

Weitere Neuaufträge für Gebäudereinigung und Sicherheitsdienste stammen aus den Branchen Automobile und Antriebssysteme oder IT.

Dussmann Food Services gewann die europaweite Catering-Neuausschreibung des Deutschen Bundestags und betreibt seit Anfang 2024 für weitere fünf Jahre dessen Kantinen, wobei der Fokus auf einem nachhaltigen Speiseangebot liegt. Dussmann betreibt die Kantinen des Bundestags bereits seit 2001. Darüber hinaus gewann Dussmann 2024 einen Großauftrag für Catering-Dienstleistungen in Militärkantinen in Italien. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Großprojekte bei Dussmann Technical Solutions

Im Bereich Dussmann Technical Solutions konnten Großprojekte umsatz- und ergebniswirksam in 2024 abgeschlossen werden. Im Herbst 2024 verschmolzen die beiden Kälte- und Klimatechnikunternehmen von Dussmann Technical Solutions, DKA und KED, zur Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH. In diese wird auch der jüngste Zukauf Clausen Systemkühlung im zweiten Quartal 2025 integriert. So soll laut Adlhoch „ein Kältespezialist entstehen, der deutschlandweit über das größte Servicenetzwerk verfügt“. Dussmann will so das profitable Wachstum in den Bereichen Gewerbekälte, Industriekälte und Kälteservice auch künftig vorantreiben.

Mit der Konzernstrategie „Road to 2030“ sieht Adlhoch die Dussmann Group gut für die aktuellen volatilen Zeiten gerüstet. Beim Megatrend Dekarbonisierung von Gebäuden werde die Schlüsselrolle des Facility Managements besonders anschaulich, sagte Adlhoch: „Ihr trägt die Dussmann Group seit 2024 mit dem ‚Competence Center Energy Efficiency‘ Rechnung. Es analysiert und optimiert den Energieverbrauch von Immobilien und die Betriebsweise gebäudetechnischer Anlagen und unterstützt Kunden bei Energie-Audits, Inspektionen und mit weiteren Energiemanagementleistungen.“

Beim Thema Digitalisierung unterstützt die Dussmann Group ihre Mitarbeitenden durch Robotik, Sensorik oder KI. Beispiele dafür sind Cleaning on demand sowie Reinigungsroboter in der Gebäudereinigung, Drohnen und mobile Videotürme im Sicherheitsdienst. Auf die wachsende Bedrohung durch Cyberattacken und die spiegelbildliche Bedeutung von Cybersicherheit für Kunden hat die Dussmann Group in Deutschland mit dem 2023 gegründeten Joint Venture „Code Blue GmbH“ reagiert. Ende 2024 erfolgte nun die Gründung eines zweiten Joint Ventures in Italien. Zur Verbesserung der Prozesse im Einkauf, Vertrieb, im kaufmännischen Bereich sowie in den Dienstleistungen soll in den kommenden Jahren SAP S/4HANA eingeführt werden.

Entwicklung von Konzernumsatz und EBITDA-Marge

2023 Umsatz-anteil 2024 Umsatz-

anteil Veränderung Mio. € % Mio. € % Mio. € % Konzernumsatz 3.029 100,0 3.283 100,0 254 8,4 Dussmann FM & Food Services 2.106 69,5 2.262 68,9 156 7,4 Dussmann Technical Solutions 375 12,4 441 13,4 66 17,6 Care & Kids 505 16,7 536 16,3 31 6,1 KulturKaufhaus 43 1,4 45 1,4 2 4,7 Deutschland 1.315 43,4 1.432 43,6 117 8,9 International 1.714 56,6 1.852 56,4 138 8,1 EBITDA-Marge auf den Konzernumsatz in % 4,4 4,6

Summenabweichung aufgrund von Rundungsdifferenzen