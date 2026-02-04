eFM expandiert weiter

Die italienische eFM, Muttergesellschaft der Saarbrückener Archibus Solution Centers Germany GmbH, hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie drei Firmen in Nordamerika und Europa übernommen.

Die Investitionen umfassen die vollständige Übernahme von Applied Data Systems Inc. in den USA sowie Mehrheitsbeteiligungen an Horizant Solutions, aktiv in den USA und Kanada, und an der Procos Group in Belgien, den Niederlanden und Portugal, teilte die Archibus Solution Centers Germany GmbH im Januar mit. „Diese Übernahmen sind ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer globalen Plattform, die in der Lage ist, die Komplexität moderner Immobilien zu managen und die Führungsrolle in der digitalen Governance von Orten als Erlebnisse auszubauen“, sagte Daniele Di Fausto, CEO von eFM.

Applied Data Systems ist laut eFM langjähriger Akteur im nordamerikanischen IWMS- und CAFM-Markt und unterstützt komplexe Organisationen in den Bereichen Unternehmen, Gesundheitswesen, Bildung und öffentliche Verwaltung. Horizant Solutions verfügt den Angaben zufolge über Fachwissen in der digitalen Arbeitsplatztransformation sowie umfassende Erfahrung in der Umsetzung komplexer Programme für Regierungsbehörden und große Organisationen. Die Procos Group konzentriert sich auf strategische Raumplanung, Facility Management und Arbeitsplatztransformation.

In den vergangenen Jahren hat eFM seine Präsenz in Europa durch strategische Übernahmen in Deutschland und Spanien sowie in Lateinamerika und den USA ausgebaut. Mit einem plattformbasierten Geschäftsmodell verwaltet die Gruppe nach eigenen Angaben derzeit mehr als 200 Mio. qm Fläche sowie Dienstleistungen im Wert von rund 7 Mrd. Euro in den Bereichen Facility-, Property- und Construction-Management für öffentliche und private Gebäude sowie Infrastrukturen.