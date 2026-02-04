Mittwoch, 4. Februar 2026
StartAktuelles
Aktuelles

eFM expandiert weiter

Michael Pecka
von Michael Pecka
Daniele Di Fausto, CEO von eFM (Bild: Archibus Solution Centers Germany GmbH)

Die italienische eFM, Muttergesellschaft der Saarbrückener Archibus Solution Centers Germany GmbH, hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie drei Firmen in Nordamerika und Europa übernommen.

Die Investitionen umfassen die vollständige Übernahme von Applied Data Systems Inc. in den USA sowie Mehrheitsbeteiligungen an Horizant Solutions, aktiv in den USA und Kanada, und an der Procos Group in Belgien, den Niederlanden und Portugal, teilte die Archibus Solution Centers Germany GmbH im Januar mit. „Diese Übernahmen sind ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer globalen Plattform, die in der Lage ist, die Komplexität moderner Immobilien zu managen und die Führungsrolle in der digitalen Governance von Orten als Erlebnisse auszubauen“, sagte Daniele Di Fausto, CEO von eFM.

Applied Data Systems ist laut eFM langjähriger Akteur im nordamerikanischen IWMS- und CAFM-Markt und unterstützt komplexe Organisationen in den Bereichen Unternehmen, Gesundheitswesen, Bildung und öffentliche Verwaltung. Horizant Solutions verfügt den Angaben zufolge über Fachwissen in der digitalen Arbeitsplatztransformation sowie umfassende Erfahrung in der Umsetzung komplexer Programme für Regierungsbehörden und große Organisationen. Die Procos Group konzentriert sich auf strategische Raumplanung, Facility Management und Arbeitsplatztransformation.

In den vergangenen Jahren hat eFM seine Präsenz in Europa durch strategische Übernahmen in Deutschland und Spanien sowie in Lateinamerika und den USA ausgebaut. Mit einem plattformbasierten Geschäftsmodell verwaltet die Gruppe nach eigenen Angaben derzeit mehr als 200 Mio. qm Fläche sowie Dienstleistungen im Wert von rund 7 Mrd. Euro in den Bereichen Facility-, Property- und Construction-Management für öffentliche und private Gebäude sowie Infrastrukturen.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group