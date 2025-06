Engie: Energiespar-Contracting für den Unstrut-Hainich-Kreis

Der Unstrut-Hainich-Kreis hat mit Engie Deutschland ein Energiespar-Contracting für zwölf kommunale Liegenschaften abgeschlossen. Während der Vertragslaufzeit von zwölf Jahren soll der Landkreis im Nordwesten von Thüringen jährlich 440.000 Euro an Energiekosten und 1.596 Tonnen Kohlendioxid einsparen, teilte Engie Deutschland mit.

„Durch das Energiespar-Contracting erhält der Unstrut-Hainich-Kreis eine umfangreiche energetische Sanierung und somit eine zukunftssichere Infrastruktur in zentralen Gebäuden des Landkreises – und das komplett ohne Risiko, denn die Finanzierung und die Umsetzung verantworten wir“, sagte Michael Lange, der als Teamleiter Energieeffizienz in der Engie-Niederlassung Leipzig für das Projekt verantwortlich ist.

Engie Deutschland hat nach eigenen Angaben bereits die Feinanalyse im Unstrut-Hainich-Kreis abgeschlossen und befindet sich aktuell in der Umbauphase, die voraussichtlich bis Ende 2025 andauern soll. Der Contractor investiert rund 4,1 Mio. Euro in die energetische Sanierung von insgesamt 35 kommunalen Gebäuden, darunter 25 Schulen, neun Sporthallen sowie ein Kinderheim. Das Energiespar-Contracting ist Teil von „CO2ntracting: build the future!“, einem bundesweiten Modellvorhaben der Deutschen Energie-Agentur (dena), das die Energieeffizienz in öffentlichen Nichtwohngebäuden verbessern soll.