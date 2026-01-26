Montag, 26. Januar 2026
Engie: FM für das Zoofenster

Das Zoofenster in Berlin. (Bild: Waldorf Astoria Berlin)

Engie Deutschland hat zum Jahresanfang den Auftrag für das Facility Management für das sogenannte Zoofenster, ein Hochhaus im Berliner Stadtteil Charlottenburg, erhalten.

Mit 118 m Höhe zählt das Zoofenster zu den fünf höchsten Gebäuden der Hauptstadt und beherbergt auf rund 36.000 qm Fläche ein Fünf-Sterne-Hotel, exklusive Büroflächen und Einzelhandelsbereiche. Der Auftrag umfasst die komplette Betriebsführung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) sowie das infrastrukturelle Gebäudemanagement, teilte Engie Deutschland im Januar mit.

Das Leistungsspektrum umfasst den Angaben zufolge alle TGA-Gewerke, von Schwimmbadtechnik über Inergen-Löschanlagen für Serverräume bis hin zu Notstrom- und Hifog-Systemen. Zusätzlich koordiniert Engie externe Dienstleister, übernimmt das Gewährleistungsmanagement und unterstützt bei Mieterausbauten sowie Events, heißt es weiter aus Köln. Ein weiterer Fokus liegt auf der energieoptimierten Anlagensteuerung und der Integration eines modernen Energiemanagementsystems.

„Das Zoofenster Berlin ist nicht nur ein architektonisches Wahrzeichen, sondern gleichermaßen technisch hochkomplex“, sagt Claudia Kuhn, Regionalleiterin Facility Services bei Engie Deutschland.

