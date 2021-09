Euref-Campus ensteht in Düsseldorf

Am 26. August hat der Bau des Euref-Campus in Düsseldorf begonnen. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 40.000 qm entsteht dort in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ein Campus für Unternehmen, Start-ups und wissenschaftliche Einrichtungen. Insbesondere die Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Möglich wird das sowohl durch die Umsetzung moderner Architektur als auch durch die Einbindung erneuerbarer Energieträger und neuartiger Energiespeicher in ein digitales Microgrid. Damit soll ein bedarfsgerechtes und intelligentes Management von Energieflüssen ermöglicht werden.