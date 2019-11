Ewerk übernimmt Mehrheit an EBCsoft

Der IT-Dienstleister Ewerk übernimmt die Mehrheitsanteile an der EBCsoft GmbH. Die EBCsoft ist seit über 13 Jahren Anbieter für Energiedatenmanagement, CAFM und Gebäudeautomation in Deutschland und wird in Zukunft das bestehende Service-Portfolio der Ewerk Gruppe ergänzen. Mit Vitricon verfügt EBCsoft über eine mehrfach ausgezeichnete Software, die die Erfassung und Verwaltung von Liegenschaften, Gebäuden und technischen Anlagen ermöglicht.

Wer ist die Ewerk Gruppe?

Die Ewerk Gruppe ist ein Dienstleister für den technologischen Lebenszyklus und zeichnet für IT-Projekt-Beratung, Software-Entwicklung & Design, Transition Management, Enterprise IT-Outsourcing bis zum Betrieb von eigenen Data Centern und kritischen Infrastrukturen sowie Business Process Outsourcing verantwortlich.