CC PMRE veröffentlicht Fachbuch „Leading Real Estate“

Ende März 2023 ist auf Basis zahlreicher Marktanalysen, theoretischer Grundlagen und den Erkenntnissen aus vielfältigen Beratungsprojekten das Fachbuch „Leading Real Estate“ von CC PMRE veröffentlicht worden. Es erscheint im Springer Vieweg Verlag. Das Buch soll als Handlungsleitfaden für die strukturierte Organisationsentwicklung immobilienwirtschaftlicher Unternehmen vor dem Hintergrund aktueller Megatrends wie Digitalisierung, Klimawandel, neue Mobilitätsmuster und New Work dienen.

Fachbuch für Megatrends

Die notwendige Transformation von Unternehmen als Antwort auf diese Megatrends ist dabei Aufgabe der Führungskräfte, weshalb sich das Fachbuch an aktuelle und angehende Führungskräfte der Immobilienwirtschaft richtet und Lösungsansätze für die Aufgabenfelder Strategie, Organisation und Prozesse, Führung sowie Digitalisierung abbildet. Stark praxisorientiert werden Verbindungen zwischen den Einflüssen der Megatrends am Markt und den Handlungsbausteinen der Unternehmenssteuerung aufgezeigt. So dient das Buch als Toolbox für Führungskräfte, um den zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Weitere Zielgruppen sind Unternehmens- sowie Strategieberatende mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Immobilienwirtschaft sowie Dozierende und Studierende der Fächer Bau- und Immobilienwirtschaft, Strategisches Management oder Marketing.

Die Köpfe dahinter

Die Autorinnen des Fachbuchs „Leading Real Estate“ sind Prof. Dr. Marion Peyinghaus, Geschäftsführerin von CC PMRE und Professorin für Immobilienmanagement und Projektentwicklung an der Hochschule 21, Prof. Dr.-Ing. Regina Zeitner, Professorin an der HTW Berlin zu den Themen Prozesse, Flächenmanagement, Projektentwicklung im Bestand und Klimaanpassung, sowie Ann-Kathrin Kempter, Consultant bei CC PMRE in den Kompetenzbereichen Prozessoptimierung und Digitale Transformation.