FH Münster: Studie zur Zufriedenheit mit PM- und FM-Dienstleistern

„Wie zufrieden sind wir in der Branche mit PM-/FM-Leistungen wirklich?“ Dieser Frage widmet sich eine neue Studie der FH Münster, für die aktuell die Marktbefragung läuft. Unter dem Projektnamen GRECS (German Real Estate Customer Satisfaction) wollen Professor Dr. Torben Bernhold, Leiter Masterstudiengang Immobilienmanagement, und seine Studenten im Sommersemester 2025 herausfinden, wie Auftraggeber von Leistungen des Immobilienbetriebs ihre Dienstleister bewerten.

Wenn Sie also entsprechende Leistungen des Property- und Facility Managements mandatiert haben, sind Sie aufgerufen, an der Umfrage für diese Studie teilzunehmen. Gerne können Sie den Link zur Befragung auch an entsprechende Fachleute weiterleiten. Die Studie ist bis zum 22.05.2025 geöffnet und unter folgender Adresse erreichbar:

https://ww3.unipark.de/uc/GRECS/

Alle Ergebnisse sollen im Newsletter „FHundiert“ des Centers for Real Estate & Organization Dynamics (REO) im Herbst 2025 veröffentlicht werden.