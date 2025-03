FM-Monitor 2025: Mehr Umsatz und steigende Preise

Der Facility Services-Markt in Deutschland hat sein Umsatzvolumen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 88 Mrd. US-Dollar gesteigert. Damit war Deutschland erneut der umsatzstärkste Markt in Europa, heißt es im „Facility Management Monitor 2025“, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in Zusammenarbeit mit den drei DACH-Berufsverbänden RealFM e. V. (Deutschland), SVIT FM Schweiz und Facility Management Austria (FMA) (Österreich) veröffentlicht hat.

Laut der Studie sind knapp die Hälfte (48 %) der Nutzer mit den Leistungen ihrer Facility Dienstleister (eher bis vollständig) zufrieden. Für 62 % der Nutzer und Dienstleister hat die Einführung von IT-Hardware und -Software sowie die Implementierung von digitalisierten Prozessen höchste Priorität, um die eigene Effizienz zu steigern, Kosten zu sparen und den Datenschutz zu gewährleisten, schreiben die Autoren. Als größte Herausforderung nennen 81 % der Dienstleister und 76 % der Nutzer Personalmangel und fehlende Qualifikationen. Ein weiteres Fazit der Studie: Für alle Facility Services werden deutliche Preiserhöhungen erwartet. Insbesondere die Preise für technische und infrastrukturelle Facility Services dürften teilweise um mehr als 10 % zulegen.

Der „Facility Management Monitor 2025“ kann kostenfrei als pdf-Datei von der RealFM-Webseite heruntergeladen werden. Einen ausführlichen Beitrag zum FM-Monitor 2025 finden Sie in Ausgabe 5 der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“.