FMA und IFMA Austria loben Klimaschutz-Preis aus

Die österreichischen Facility Management-Verbände FMA und IFMA Austria haben die „CO 2 Countdown Initiative“ gestartet, die dieses Jahr erstmalig den „CO 2 Countdown Award“ auslobt. Der Preis soll zukünftig jährlich vergeben werden, die Teilnahme ist kostenlos. Ziel ist, den Klimaschutz bei Gebäuden in Österreich durch gute Beispiele voranzutreiben.

Ausgelobt ist der „CO 2 Countdown Award“ in sieben Kategorien. Diese sind:

Begrünung Digitalisierung/Smart Readiness Energieeffizienter Betrieb Energetische Sanierung Energiegemeinschaften Kreislaufwirtschaft Ressourceneinsparung

Vergeben wird der „CO 2 Countdown Award“ zu fünf verschiedenen Schwerpunkten:

CO 2 eingespart

eingespart Verhalten verändert

Kreativ neu gedacht

Gemeinsam erreicht

Inspiriert und nachgemacht

An dem Wettbewerb teilnehmen können Personen, Organisationen und Unternehmen, die in Österreich zwischen dem 1. Jänner 2021 und dem 30. Juni 2022 ein Projekt zur CO 2- Vermeidung umgesetzt haben. Beiträge müssen spätestens bis zum 31. Juli 2022 eingereicht sein.