Fraunhofer-Umfrage zu Mitarbeitenden-Typen: Welcher Typ sind Sie?

Das Fraunhofer IAO hat im Rahmen des Verbundforschungsprojekts Office 21 eine Umfrage zu den unterschiedlichen Mitarbeitenden-Typen erarbeitet, die nun für die Beantwortung bereitsteht.

In Zeiten von hybriden und ortsunabhängigen Arbeitsformen stehen Mitarbeitende und Unternehmen vor neuen Herausforderungen und Chancen, die neue Arbeitswelt proaktiv zu gestalten. Dabei spielen bedürfnisorientierte Lösungen eine tragende Rolle. Doch was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und welche unterschiedlichen Arbeitstypen gibt es? Welche Arbeitsorte und Faktoren spielen eine wichtige Rolle, um motiviert, zufrieden und leistungsfähig arbeiten zu können? Antworten auf diese Frage und wie praxisnahe Handlungsempfehlungen für eine optimale Büro- und Arbeitsgestaltung aussehen können, sollen durch die Umfrage ermittelt werden. Die Bearbeitung des Fragenkatalogs dauert ca. 15 bis 20 Min. und ist anonym. Am Ende der Umfrage erhält jede teilnehmende Person ein individuelles Feedback, wie ausgewählte arbeitsbezogene Faktoren im Vergleich zu anderen Umfrageteilnehmenden empfunden werden.

Hier geht’s zur Umfrage!