Gebäudeautomation nach GEG: Arbeitshilfen für Projektentwickler und Planer

Mit dem Inkrafttreten des GEG 2024 gelten verbindliche Mindestanforderungen an das technische Monitoring und die Gebäudeautomation in Nichtwohngebäuden mit Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen ab einer Nennleistung von über 290 kW (§ 71a GEG). Um Projektentwickler und Fachplaner praxisnah zu unterstützen, stellt Gira Arbeitshilfen zu den im GEG/DIN V 18599-11 definierten funktionalen Anforderungen vor. Im Download werden jeweils die zugehörigen funktionalen Ausschreibungstexte, Funktionsschemata, Stücklisten und Bilder bereitgestellt. Der Download-Bereich steht nach Anmeldung kostenlos zur Verfügung.

Projektentwickler erhalten damit eine Umsetzungshilfe und fundierte Grundlage zur Abstimmung z.B. mit Planungsbüros oder auch werbliche Texte für die Vermarktung in Exposés. Fachplaner hingegen profitieren von konkreten Hilfsmitteln für die Projektplanung in den HOAI Leistungsphasen 2 bis 5. Im Mittelpunkt stehen fünf konkrete Anwendungsszenarien, von der Smart-Building-Komplettlösung der Raumautomation für höchste Energieeffizienz über normgerechte Teillösungen bis hin zur Mindestausstattung gemäß GEG zur Normerfüllung.

Die von Gira beschriebene Komplettlösung für höchste Energieeffizienz in der Raumautomation erfüllt nicht nur die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (DIN V 18599-11), sondern orientiert sich an der internationalen Norm ISO 52120 und deren Niveau, der Automationsklasse A. Hier werden alle in der Gebäudeautomation genutzten Gewerke wie z. B. Licht-, Klima- und Jalousiesteuerung kombiniert.