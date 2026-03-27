gefma lädt zur Biker-Tour 2026 ins Allgäu

Motorradbegeisterte Facility Management-Fachleute treffen sich vom 11. bis 13. September zur traditionellen gefma-Biker-Tour, die in diesem Jahr zum 21. Mal veranstaltet wird.

Ausgangspunkt ist Nesselwang im Allgäu, die eigentliche Tour am 12. September 2026 führt um die Allgäuer Hochalpen und dabei auch ins angrenzende Österreich. Organisatoren der Tour sind Martin Gräber von „Der Facility Manager“ und Verlagsleiter Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH, sowie Wolfgang Inderwies, Leiter des gefma-Arbeitskreises „Ausschreibung und Vergabe im FM“ und Inhaber von IndeConsult.

In den vergangenen Jahren haben die gefma-Biker bereits sämtliche Regionen Deutschlands bereist. Neben motorsportlichen und kulturellen Highlights bleibt abendlich natürlich stets genug Raum für fachlichen Austausch und Networking.

Interessierte können sich gerne bei Wolfgang Inderwies unter mail@indeconsult.de informieren bzw. anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt – sichern Sie sich daher frühzeitig Ihre Teilnahme.

Bitte beachten Sie: Motorräder mit einem Standgeräusch von über 95 dB können aufgrund österreichischer Fahrverbote nicht teilnehmen.