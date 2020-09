GEFMA: Lounge-Treffen in München

Am 21. September 2020 haben Wolfgang Inderwies und Bernd Obermaier, die Leiter der GEFMA-Lounge Bayern, unter den aktuellen Hygieneauflagen, die GEFMA-Lounge Bayern in Präsenz veranstaltet. Über 30 Gäste nahmen an der Veranstaltung im „Mucbook Clubhaus“ teil.

Thema der Lounge war die Gestaltung des Workplace unter dem Motto „Open Space & Opti Space“. Gregor Kamps und Magdalena Scheuer von der Gesellschaft für innovative Bautechnologien (GIB) stellten innovative Ansätze für zukunftsorientierte Bürolandschaften vor.

Weitere Veranstaltungen der GEFMA-Lounge Bayern werden von den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Hygieneauflagen abhängig gemacht.