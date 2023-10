gefma-Tag NRW 2023: „Wir betreiben Deutschland“

Am 6. November 2023 von 10 bis 17 Uhr findet in Bielefeld der diesjährige gefma Tag NRW 2023 statt. Gemeinsam mit Goldbeck Facility Services haben die gefma Lounge und die Junior Lounge NRW die Veranstaltung am Hauptstandort des europaweit tätigen Bau- und Dienstleistungsunternehmens geplant und initiiert. Unter dem Motto „Wir betreiben Deutschland – technologisch, nachhaltig und zukunftsweisend“ richtet sich die Veranstaltung an Studierende, Fachleute aus den Bereichen Facility Management, Immobilienmanagement, Planung und Dienstleistungen sowie an alle, die an den neuesten Entwicklungen in der Branche interessiert sind.

„Die Herausforderungen rund um den Klimaschutz rücken die Verantwortung für einen nachhaltigen Immobilienbetrieb immer stärker in den Fokus. ESG wird damit zu einer großen Chance für das Facility Management. Der gefma Tag NRW 2023 bietet aber nicht nur vielschichtige Perspektiven unterschiedlicher Branchenplayer zum Thema Nachhaltigkeit, sondern liefert auch Impulse zu weiteren aktuellen Themenfeldern im FM wie Digitalisierung und Technologie, Bildung oder New Work. „

Die Agenda des gefma Tags NRW 2023 bietet Netzwerkmöglichkeiten, Fach- und Impulsvorträge sowie Paneldiskussionen. Die Themen umfassen dabei den technologischen Wandel, Nachhaltigkeit und ESG im FM und in der Immobilienbranche sowie die wachsenden Herausforderungen bei der Suche nach Fachkräften in der Region.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gefma.de/gefma-tag-nrw-2023

Wenn Sie mehr über die Unternehmenskennzahlen und -daten von Goldbeck Facility Services erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Facility-Services-Datenbank unter www.facility-manager.de/facility-services-datenbank