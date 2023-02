gefma und Lünendonk verlängern Umfrage für CAFM-Trendreport 2023

Der Deutsche Verband für Facility Management – gefma und das Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder haben die Teilnahmemöglichkeit an der Umfrage für den diesjährigen CAFM-Trendreport verlängert. Anwender eines CAFM-Software-Systems können sich noch bis zum 24. Februar 2023 anonym an der circa 20-minütigen Befragung beteiligen und sichern sich so zudem kostenfrei die Ergebnisse der Studie. Mit dem Trendreport werden seriöse und neutrale Marktinformationen rund um das Thema CAFM/IWMS im deutschsprachigen Raum gesammelt, ausgewertet und veröffentlicht. Der CAFM/IWMS-Trendreport wird von einer unabhängigen Projektgruppe des gefma Arbeitskreises Digitalisierung unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Joachim Hohmann und Daniel Zawadzki erarbeitet und dabei zum vierten Mal von Lünendonk & Hossenfelder unterstützt.

Der Trendreport wird im Mai 2023 auf der CAFM-Messe & Kongress in Fulda vorgestellt.

Die Umfrage finden Sie unter: www.gefma.de/umfrage-cafm-trendreport