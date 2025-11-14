gefma wählt zwei neue Vorstandsmitglieder

Im Rahmen des gefma-Jahresevents 2025 in Düsseldorf hat der Deutsche Verband für Facility Management e. V. – gefma am 13. November turnusgemäß den neuen Vorstand gewählt. Wolf-Dieter Adlhoch (Dussmann Group) wurde dabei im Amt des Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Vollmer (Peter Groß Facility Management) und Dr. Udo Peter Banck sowie die Vorstandsmitglieder Dirk Brandt (Strabag Property and Facility Services) und Dr. Gert Riegel (Apleona).

Prof. Dr. Carolin Bahr und Prof. Dr. Markus Lehmann kandidierten nicht mehr für eine weitere Amtsperiode. Beiden dankte der Verband herzlich für ihr langjähriges Engagement und ihren prägenden Beitrag zur fachlichen und strategischen Weiterentwicklung des Facility Managements in Deutschland.

Als neue Mitglieder in den Vorstand gewählt wurden Christin Kuchenbecker, Geschäftsführerin der Bauakademie Gruppe, und Prof. Dr. Klaus Homann, Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen und Facility Management an der DHBW Stuttgart. Kuchenbecker leitet den gemeinsam mit RealFM geführten Arbeitskreis Diversity, Equity & Inclusion und engagiert sich für Weiterbildung, Vielfalt und Chancengleichheit in der FM-Branche. Prof. Dr. Klaus Homann ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der gefma Professorenkonferenz und des Zertifizierungsausschusses für Hochschulen und Bildungsträger und bringt in diesem Rahmen seine Expertise in das gefma Bildungsnetzwerk ein.

„Mit der Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder und der Ergänzung durch zwei erfahrene und engagierte Neuzugänge setzt gefma auf Kontinuität und Weiterentwicklung zugleich. Diese Mischung aus Erfahrung, Expertise und frischen Impulsen stellt sicher, dass der Verband auch in den kommenden Jahren kompetent und zukunftsorientiert aufgestellt ist“, erklärte Wolf-Dieter Adlhoch, alter und neuer Vorstandsvorsitzender des Verbands.