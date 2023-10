gefma veröffentlicht Whitepaper „Nachhaltigkeit im FM“

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat pünktlich zur Expo Real das neue Whitepaper „Nachhaltigkeit im FM – in wenigen Schritten zum Erfolg“ veröffentlicht. Darin wird aufgearbeitet, wie nachhaltige FM-Lösungen, -Strategien und -Services in den Lebenszyklus von Immobilien integriert werden können. Außerdem vermittelt er Grundlagenwissen und stellt Organisationsprozesse eines nachhaltigen Immobilienbetriebs auf ökologischer, ökonomischer und soziokultureller Ebene dar. Das Whitepaper und die zugehörige filterbare Übersicht an Maßnahmen sollen durch Wissenstransfer den Austausch zwischen Investoren, Asset-, Property- und Facility-Managern verbessern. Beide Unterlagen sind kostenlos im gefma-Webshop erhältlich.