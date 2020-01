Geiger Facility Management baut Engineering & Consulting aus

Die Geiger Facility Management hat sich am Ingenieurbüro Kettner & Baur aus Memmingen beteiligt und baut damit den Bereich Engineering & Consulting weiter aus. Das Planungs- und Beratungsbüro Kettner & Baur mit den Schwerpunkten Energietechnik, Fernmeldetechnik, Beleuchtungstechnik, Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter und zählt Auftraggeber aus Industrie, Immobilien- und Wohnungswirtschaft in der Region Schwaben zu ihrem Kundenstamm. Die Gesellschafter Peter Baur und Robert Kettner bleiben weiterhin Geschäftsführer des Unternehmens. Außerdem wird Kettner & Baur weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren. Insgesamt umfasst das Geschäftsfeld Engineering & Consulting bei Geiger an den Standorten Berlin, Dietmannsried und Memmingen Architekten, Technische Systemplaner und Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen.