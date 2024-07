Geiger FM nutzt Energiemanagement mit KI

Geiger Facility Management und das Berliner Start-Up REscope haben eine umfangreiche Kooperation beschlossen, teilten die beiden Unternehmen am 22. Juli mit. REscope bietet Gebäudebetreibern und Eigentümern ein KI-gestütztes Energie- und Instandhaltungsmanagement an, das durch eine ESG-Beratungsleistung ergänzt wird.

Mit der von REscope entwickelten Datenplattform und eigener Sensortechnik sollen Facility Manager in die Lage versetzt werden den Energieverbrauch passgenau zu steuern, zu optimieren und auch Inspektionsrundgänge und Wartungsintervalle zu reduzieren. Über den Zeitablauf sollen die Daten zudem wichtige Hinweise für energetische Sanierungsmaßnahmen liefern und so für die bedarfsgerechte Energieerzeugung mit Netzintegration und die Konformität mit dem § 71a Gebäudeenergiegesetz (GEG) sorgen.

Nach erfolgter Implementierung in Shopping-Centern mit mehr als 40.000 m² Fläche, soll die Plattform für KI-gestütztes Energie- und Instandhaltungsmanagement auch auf weitere Projekte und Asset-Klassen bei Geiger FM ausgerollt werden, kündigten die Kooperationspartner an. Ziel der beiden Unternehmen ist den Angaben zufolge, die Plattform Ende 2025 in mehr als 50 von Geiger FM betreuten Immobilien einzusetzen und das jeweils bestehende CAFM-System zu ergänzen.

„Wir können uns nur wünschen, dass sich viele Facility Manager anschließen – hier geht es nicht um Wettbewerb, sondern um das Ziel Net-Zero, da müssen alle mit anpacken“, betont Thomas Braun, geschäftsführender Gesellschafter bei Geiger Facility Management.