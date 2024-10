Goldbeck betreut Liegenschaften der LogProject-Gruppe

Die Goldbeck Facility Services GmbH hat von der LogProject-Gruppe sowie zwei ihrer Regionalgesellschaften einen Auftrag für das Facility Management von Liegenschaften mit insgesamt rund 94.000 qm erhalten.

Goldbeck Facility Services übernimmt das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement für einen Unternehmerpark in Giengen an der Brenz, teilte der Dienstleister mit. Die Goldbeck GmbH hatte dort ein Gebäude mit Hallen, Büroflächen sowie einem Parkdeck errichtet und 2023 fertiggestellt. Der zweite Auftrag umfasst zwei Logistikimmobilien in Düsseldorf, von denen eine 2019 ebenfalls von Goldbeck gebaut wurde. An diesen beiden Logistikstandorten ist Goldbeck Facility Services nach eigenen Angaben unter anderem für Störungsbeseitigung, Sachverständigenprüfungen, Inspektion und Wartung, Reparaturen und Instandsetzungen sowie das Berichtswesen zuständig.

„Die Zusammenarbeit mit der LogProject-Gruppe ist ein gutes Beispiel dafür, wie Goldbeck als Lebenszykluspartner von Immobilien vorgeht: von der Planung, über den Bau bis in den Betrieb“, sagte Christian Ziemer, Geschäftsführer von Goldbeck Facility Services.