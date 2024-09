Goldbeck Services erzielt erneut Rekordergebnis

Im dritten Jahr in Folge hat Goldbeck Services ein Rekordergebnis erzielt. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Bau- und Dienstleistungsunternehmen aus Bielefeld Gesamterlöse in Höhe von 384,8 Millionen Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 225,9 Millionen Euro). Davon entfallen 197,8 Millionen Euro auf die Einheit Goldbeck Public Partner, die einen starken Anstieg in ihren Erlösen durch die Baufertigstellung dreier Großprojekte erzielen konnte.

Die Sparte Facility Services von Goldbeck übertraf mit einer Jahresleistung von 102,4 Millionen Euro das Resultat aus dem letzten Jahr um mehr als 17,5 Millionen Euro. Das Plus im FM-Bereich resultiert dem Unternehmen nach aus dem Zugewinn von neuen Kunden sowie aus zusätzlichen Aufträgen von Bestands- und Portfoliokunden.

Die Immobiliendienstleistungssparte Goldbeck Public Partner konnte ihre Gesamtleistung im dritten Jahr in Folge um rund 13 Prozent steigern.

Die auf Parkraumbewirtschaftung und Sanierung von Parkimmobilien spezialisierte Goldbeck Parking Services GmbH steigerte im Berichtsjahr ihre Gesamtleistung um knapp 5 auf 50,4 Millionen Euro.

Die Service-Einheit Goldbeck Technical Solutions mit ihren Refurbishment Services erzielte eine Jahresleistung in Höhe von rund 18 Millionen Euro, die Goldbeck Property Services verzeichnen für das Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von 16,3 Millionen Euro bei einer betreuten Mietfläche von rund 4,3 Millionen Quadratmetern.

„Unser Plus in der Gesamtleistung ist gerade vor dem Hintergrund der herausfordernden Marktlage ein absoluter Teamerfolg“, lobt Konstantina Kanellopoulos, Geschäftsführerin der Goldbeck Services GmbH. Daneben habe man im vergangenen Geschäftsjahr stark in innovative Lösungen und zukunftsweisende, kundenorientierte Ansätze investiert sowie in neue Expertenteams für die Bereiche Nachhaltigkeit, Technologie und Digitalisierung.

Insgesamt beschäftigten die Bielefelder samt all ihrer Dienstleistungseinheiten im Bilanzjahr 2023/2024 deutschlandweit an über 30 Standorten rund 1.270 Mitarbeitende – 40 Prozent davon im Bereich Technik. Allumfassend betreuen sie 2.102 Objekte mit etwa 13.750.000 Quadratmetern Miet- und Nutzfläche.