Goldbeck übernimmt Brandschutzexperten Weiser

Goldbeck hat mit sofortiger Wirkung eine Mehrheitsbeteiligung an der Weiser GmbH Brandschutz und Technik mit Sitz in München übernommen, teilte das Bau- und Dienstleistungsunternehmen am 11. September mit.

Das Familienunternehmen Weiser beschäftigt an den bayerischen Standorten München, Augsburg und Penzberg rund 60 Mitarbeitende und fokussiert sich auf die Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung von Feuerlösch- und Vds-anerkannten Sprinkleranlagen sowie von brandschutztechnischen Einrichtungen. Das Fullservice-Brandschutzunternehmen soll Teil der Goldbeck Services GmbH werden.

Mit der Übernahme erweitert Goldbeck sein Angebot entlang des Gebäudelebenszyklus um weitgehende Expertise im Bereich Brandschutz, sowohl konzeptionell bei Brandschutzkonzepten und in der Sprinklertechnik als auch im Bereich der Gebäudewartung und Instandhaltung, heißt es aus Bielefeld.