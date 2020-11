Grünbeck bietet Corona-Testzentrum für Mitarbeiter an

Das Wasseraufbereitungsunternehmen Grünbeck hat für seine Beschäftigten und deren Familienangehörige eine Covid-Teststation am Firmensitz in Höchstädt an der Donau eingerichtet. Diese betreibt die B.A.D, ein Dienstleister für Arbeits- und Gesundheitsschutz, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Dillingen. Nach eigenen Angaben ist das Ziel eine Eindämmung der Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung von Grünbeck und der Schutz der Mitarbeiter.

Die Testmöglichkeit richtet sich insbesondere an Kontaktpersonen von Infizierten und Klärung bei Erkältungssymptomen. Dabei wird ein Antigen-Test mithilfe eines nasalen Abstrichs durchgeführt, das Ergebnis liegt in der Regel nach 15 Minuten vor. Ist dieses positiv, wird ein molekularer Test zur Bestätigung einer Infektion vorgenommen. Die Station hat Montag bis Freitag von sieben bis neun Uhr geöffnet und die anfallenden Kosten werden von Grünbeck übernommen.