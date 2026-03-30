Spie erwirbt Industriedienstleister SGS

Spie hat eine Vereinbarung zur Übernahme der SGS Industrial Services Gruppe mit Hauptsitz in Dorf an der Pram in Oberösterreich unterzeichnet.

„Mit SGS Industrial Services stärken wir gezielt unsere Wertschöpfungstiefe und bauen unsere operative Leistungsstärke aus. Gleichzeitig erschließen wir uns neue Zugänge zu qualifizierten Fachkräften und Ausbildungspotenzialen in Europa“, sagte Markus Holzke, CEO von Spie Germany Switzerland Austria, Ende März. Wachstumspotenziale verspricht sich Holzke „insbesondere in Deutschland – getrieben durch die Energiewende und Infrastrukturinvestitionen“.

Die auf Industriemontage für verschiedene Branchen, darunter die Energieversorgung, spezialisierte Firmengruppe erzielte den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025 mit rund 800 Mitarbeitern etwa 180 Mio. Euro Umsatz. SGS soll mit weltweit 16 Standorten und Tochtergesellschaften ein selbstständiges Unternehmen innerhalb von Spie Germany Switzerland Austria bleiben. Der endgültige Abschluss der Akquisition wird Ende Juni 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Die Übernahme ist ein weiteres Beispiel für die Wachstumsstrategie von Spie Germany Switzerland Austria. Erst Anfang März hatte die Unternehmenseinheit der Spie Gruppe den Erwerb der Rofa Industrial Automation AG bekannt gegeben, die schlüsselfertige Lösungen für die Fabrikautomation sowie für die Lager- und Logistikautomation anbietet. Im Dezember 2025 wurde die auf IT-Sicherheit spezialisierte Cyqueo GmbH zugekauft, einen Monat zuvor kam die PIK AG als Systemintegrator für Medientechnik hinzu.