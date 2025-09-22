iLoq sichert Borussia Mönchengladbach

Die iLoq Deutschland GmbH hat den Auftrag erhalten, das Stadion des Bundesliga-Fußballvereins Borussia Mönchengladbach mit einem intelligenten Zugangssystem auszurüsten.

Im Borussia-Park sollen mehr als 2.000 so genannte Smart Locks installiert werden, teilte iLoq mit. Die Schlösser sind batterielos, da die, für die Erkennung der Zugangsrechte und das Öffnen der Schlösser erforderliche Energie durch die Bewegung beim Einstecken des digitalen Schlüssels oder durch die NFC-Induktion des Smartphones erzeugt wird. Die Zugangsberechtigungen werden nach Herstellerangaben über ein zentrales Programmiersystem gesteuert, das eine präzise Autorisierung gewährleistet und den richtigen Personen bei Bedarf Zugang zu verschiedenen Bereichen des Stadions gewährt.