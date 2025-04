Industrieboden: Live-Online-Lehrgang mit Fachwissen für Planung, Bau und Sanierung

Aktuelle Fragen rund um Planung, Ausführung, Qualitätsprüfung, Schadensbilder, Instandsetzung und Sanierung von Bodensystemen im Industriebau behandeln wir im Live-Online-Lehrgang „Industrieboden“ am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. April 2025. Das Digital-Format bietet fundiertes und praxisbezogenes Know-how für Bauherren, Architekten, Planer, Bauausführende, Projektsteuerer, Facility Manager und alle, die mit dem Thema Industrieboden befasst sind.

Die hochkarätigen Referenten sind Sachverständige sowie anerkannte Fachexperten mit umfassender Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen. So referiert Dr.-Ing. Monika Helm, Beratende Ingenieurin & Dozentin, zum Thema „Betonböden im Industrie- und Gewerbebau – stets eine Herausforderung an die Planung und Ausführung“. Dipl.-Ing. (FH) Andreas Funke, MKS Funke GmbH, erörtert die „Optimierung der Oberfläche von Betonböden – Grundlagen, Verfahren und Effizienz“. und Roger Genz, ö.b.u.v. Sachverständiger, stellt „Typische Schadensbilder und Sanierungsmöglichkeiten bei den gebräuchlichsten Industrieböden“ vor.

Im Praxisblock werden Dr. Simon Stahr, Niederlassungsleiter Südwest Uretek, Monika Barth, Produktmanagement Bodenbeschichtung, StoCretec, und Dr. Patricia Steffen, Product Management Floor Coating, Sealants & Joints, Resin Protection, MC Bauchemie, ihr Wissen teilen, um Ihnen konkrete Lösungen und innovative Ansätze für Ihre Projekte zu bieten.

Einzel- und Gruppentickets für Projektteams

Die Teilnahmegebühr am Live-Online-Lehrgang Industrieboden beträgt 349 Euro, der Vorzugspreis für Abonnenten von „industrieBAU“ und „Der Facility Manager“ liegt bei 299 Euro. Für Teams mit drei bis sechs Personen aus demselben Unternehmen gibt es das attraktive Gruppenticket für 749 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.).

Industriepartner: