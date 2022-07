Interzero verkauft Alba Facility Solutions an Investor

Der Entsorgungs- und Recycling-Konzern Interzero hat seine Tochtergesellschaften Alba Facility Solutions GmbH und Alba Property Management GmbH an die Lenbach Equity Opportunities II GmbH & Co. KG (LEO II) mit Sitz in München veräußert, die durch die DUBAG Investment Advisory GmbH beraten wird. Der Vollzug des Verkaufs ist zum 30. Juni 2022 erfolgt. Weitere Details der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

Alba Facility Solutions und Alba Property Management beschäftigen rund 330 Mitarbeiter und agieren als Anbieter von infrastrukturellem Facility Management, technischem Facility Management und Property Management insbesondere in den Asset-Klassen Wohnimmobilien mit mehr als 5.000 Wohneinheiten und Gewerbe- und Sonderimmobilien.

Interzero begründet den Verkauf mit der Fokussierung auf Kernaktivitäten der Kreislaufwirtschaft. „Mit diesem Schritt geben wir unser Facility-Management-Geschäft in bewährte Hände und ermöglichen damit eine weitere positive Entwicklung der Unternehmen“, erklärt Melanie Freytag, CFO der Interzero Gruppe und operativ verantwortliche Geschäftsführerin für den Geschäftsbereich Facility Solutions. Gleichzeitig können wir uns bei Interzero auf unser Kerngeschäft als Umweltdienstleister konzentrieren.“

Der LEO II Fonds ist auf Akquisitionen von Firmen in Sondersituationen und komplexe Carve-outs fokussiert und beabsichtigt, beide Unternehmen aktiv weiterzuentwickeln und so wie es in der heutigen Unternehmensplanung auch vorgesehen ist, den Umsatz in den nächsten Jahren durch aktive Vertriebsmaßnahmen deutlich zu steigern. „Mit der Übernahme der Alba Facility Solutions und der Alba Property Management erweitern wir unser Portfolio an vielversprechenden Unternehmungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Kunden, um die Geschäfte in dieser zukunftsträchtigen Branche mittel- und langfristig weiterzuentwickeln“, so Dr. Michael Schumann, Geschäftsführer der DUBAG Group.