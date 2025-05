IWG wächst mit flexiblen Bürolösungen

Die International Workplace Group (IWG) hat im Jahr 2024 weltweit 899 neue Business Center und 624 neue flexible Arbeitsräume in ihr Netzwerk integriert.

95 Prozent der neuen Standorte entstanden im Rahmen von Partnerschaften mit Immobilienbesitzern vor Ort, teilte das Unternehmen mit, das hybride Arbeitslösungen und Marken für Arbeitsräume wie Regus, Spaces, HQ und Signature anbietet. In Kooperation mit Vermietern und Bauträgern wandelt IWG konventionelle Räume in Arbeitsumgebungen für Arbeitnehmer um und schafft gleichzeitig Einnahmequellen für seine Partner. Die überwiegende Mehrheit der neuen Standorte, wie zum Beispiel das im vergangenen Jahr eröffnete Business Center Park Village in Unterföhring, befindet sich in Vorstädten und kleineren Pendlerstädten, heißt es weiter aus München.

IWG verfügt nach eigenen Angaben über 4.000 Standorte in mehr als 120 Ländern. Das Unternehmen erwartet, dass der Sektor der flexiblen Arbeitsplätze bis 2030 voraussichtlich ein Wachstum von 600 Prozent erleben wird.