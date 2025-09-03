Donnerstag, 4. September 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Johnson Controls: Sechs Großwärmepumpen für Zürich

Michael Pecka
von Michael Pecka
Sechs Großwärmepumpen von Johnson Controls sollen ab 2027 die Abwärme einer bestehenden Müllverbrennungsanlage in Zürich auf ein höheres Temperaturniveau bringen. (Bild: ERZ)

Johnson Controls wird der Stadt Zürich eine Wärmepumpenlösung mit 42 MW Gesamtleistung liefern, die ab 2027 rund 15.000 Haushalte mit klimaneutraler Wärme versorgen soll.

Die Anlage aus sechs Hochleistungs-Schraubenkompressoren soll Niedertemperaturwärme aus den Verbrennungsgasen einer bestehenden Müllverbrennungsanlage zur Wärmeerzeugung nutzen, teilte Johnson Controls mit. „Überschüssige Wärme ist eine der größten ungenutzten Energiequellen und bietet Unternehmen enormes Potenzial, ihre Betriebskosten zu senken, ihre Resilienz zu steigern und gleichzeitig ihre Klimaziele zu erreichen“, sagte Richard Lek, Präsident von Johnson Controls EMEA. Die Wärmepumpen sind für den Betrieb mit Ammoniak ausgelegt, einem natürlichen Kältemittel ohne Treibhauspotenzial.

Die Stadt Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. „Ein wesentlicher Grundpfeiler für das Erreichen dieser Zielsetzung ist die Ausweitung der CO2-freien Wärmeversorgung. Durch die Zusammenarbeit mit Johnson Controls treiben wir die Wärmewende weiter voran und beschreiten den Weg in eine nachhaltigere Zukunft“, erklärte Jürg Bruder, Leiter Großprojekte bei Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ), die das Vorhaben umsetzen wird.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group