Johnson Controls: Sechs Großwärmepumpen für Zürich

Johnson Controls wird der Stadt Zürich eine Wärmepumpenlösung mit 42 MW Gesamtleistung liefern, die ab 2027 rund 15.000 Haushalte mit klimaneutraler Wärme versorgen soll.

Die Anlage aus sechs Hochleistungs-Schraubenkompressoren soll Niedertemperaturwärme aus den Verbrennungsgasen einer bestehenden Müllverbrennungsanlage zur Wärmeerzeugung nutzen, teilte Johnson Controls mit. „Überschüssige Wärme ist eine der größten ungenutzten Energiequellen und bietet Unternehmen enormes Potenzial, ihre Betriebskosten zu senken, ihre Resilienz zu steigern und gleichzeitig ihre Klimaziele zu erreichen“, sagte Richard Lek, Präsident von Johnson Controls EMEA. Die Wärmepumpen sind für den Betrieb mit Ammoniak ausgelegt, einem natürlichen Kältemittel ohne Treibhauspotenzial.

Die Stadt Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. „Ein wesentlicher Grundpfeiler für das Erreichen dieser Zielsetzung ist die Ausweitung der CO2-freien Wärmeversorgung. Durch die Zusammenarbeit mit Johnson Controls treiben wir die Wärmewende weiter voran und beschreiten den Weg in eine nachhaltigere Zukunft“, erklärte Jürg Bruder, Leiter Großprojekte bei Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ), die das Vorhaben umsetzen wird.