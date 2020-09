Keßler Solutions: CAFM-Lösung erneut GEFMA-zertifiziert

Am 23. September hat die CAFM-Software Famos von Keßler Solutions zum fünften Mal die Zertifizierung nach GEFMA-Richtlinie 444 erhalten. Die Auszeichnung gilt als ein Qualitätskriterium für FM-Softwareprodukte. Keßler Solutions präsentierte dabei die neue Version 4.5 und seine Web-Inventar App.

Keßler Solutions engagiert sich außerdem ehrenamtlich im Expertenteam des Arbeitskreises Digitalisierung im GEFMA, ehemals Arbeitskreis CAFM, und beteiligt sich am Ausbau der Richtlinien, am CAFM Trendreport, diversen White-Papers und an Veranstaltungen.

Einen Überblick über die GEFMA-Kriterienkataloge der Richtlinie 444 erhalten Sie hier.