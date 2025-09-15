KI-Lösungen: In der Experimentierphase

In der Immobilienwirtschaft kommt künstliche Intelligenz bislang vor allem in der Nutzungs- und Betriebsphase zum Einsatz. In der Planungsphase hingegen sind KI-Lösungen bislang nur vereinzelt verfügbar.

Zu diesem Ergebnis kommt das neue Whitepaper der pom+Consulting AG, das eine Übersicht über den Einsatz von KI entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus bieten soll. Grundlage der Analyse sind 55 KI-Lösungen, die systematisch klassifiziert und 24 übergeordneten Anwendungsfällen zugewiesen wurden.

In der Nutzungs- und Betriebsphase kommen KI-Systeme etwa für die automatisierte Steuerung technischer Anlagen, die Optimierung von Reinigungs- und Abfallprozessen oder die digitale Kundeninteraktion zum Einsatz. Auch die Prüfung von Verträgen oder das Management großer Datenmengen werden zunehmend KI-basiert unterstützt, teilte das Schweizer Beratungsunternehmens mit. Die meisten KI-Anwendungsfälle fokussieren derzeit auf Akteure mit strategischem Steuerungsanspruch. Dazu zählen laut pom+ Investoren, Eigentümer und Portfolioverantwortliche: „Für sie bietet KI konkrete Vorteile in Form datenbasierter Bewertungsmodelle, Portfolioanalysen und der Identifikation von CO2-Einsparpotenzialen.“

In der Planungsphase hingegen seien KI-Lösungen bislang nur vereinzelt verfügbar. „Dies überrascht, da gerade hier zentrale Weichen gestellt werden können, etwa im Hinblick auf spätere Energieverbräuche oder Betriebskosten“, heißt es weiter aus Zürich. Dass Nutzer und Mieter bislang kaum adressiert werden, legt nahe, dass KI aktuell vor allem als Instrument zur Effizienzsteigerung, Risikoreduktion und Wertoptimierung verstanden wird und weniger als Mittel zur Verbesserung von Nutzererlebnissen oder Serviceleistungen, schreiben die Autoren der Analyse. „Der Gebäudesektor befindet sich somit noch in der Experimentierphase, mit vielen Pilotprojekten, wenigen skalierten Lösungen und einem Mangel an verlässlichen Daten“, lautet ein Resümee des Whitepapers.