Klüh-Akademie zur Qualifizierung von Sicherheitspersonal

Mit der Rheinischen Akademie für Sicherheit und Wirtschaft (RASW) hat Klüh Security den Markteintritt ihres neuen eigens gegründeten Bildungsträgers bekanntgegeben. Die Akademie bietet neben Online-Seminaren, in den Ausbildungszentren Düsseldorf, Köln und Ratingen Aus- und Fortbildungsthemen des Sicherheitsgewerbes in den Bereichen Luftsicherheit, Gefahrgut und Personenschutz und richtet sich an alle Sicherheitsunternehmen. Die RASW schult zudem allgemeines Sicherheitspersonal u.a. in Waffensachkunde oder Brandschutz und bildet dieses über AZAV-Maßnahmen auch aus. Dafür sind behördlich zertifizierte und zugelassene Trainer im Einsatz. Anhand originalgetreuer Nachbauten ausgewählter Kontrollstrecken werden kritische Situationen realistisch durchgespielt und ein vom Luftfahrt-Bundesamt zertifiziertes Röntgenbilderkennungsprogramm wird zur Identifizierung gefährlicher Gegenstände verwendet.

