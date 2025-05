Klüh meldet 4,5 Prozent Umsatzwachstum

Der Multiservice-Dienstleister Klüh hat 2024 einen Umsatz von 1,07 Mrd. Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 1,02 Mrd. Euro). Das Auslandsgeschäft habe dabei nach Unternehmensangaben besonders zugelegt: Mit einem Umsatz von 322,6 Mio. Euro machte es 30,2 Prozent des Gesamtumsatzes der Klüh-Gruppe aus (2023: 284,7 Mio. Euro). Den größten Anteil am Umsatz hatte der Dienstleistungsbereich Cleaning mit 35,2 Prozent. Auf den Bereich Security entfielen 20,4 Prozent, gefolgt von Catering (17,9 %), Clinic Service (17,5 %), Personal Service (5,9 %) sowie den integrierten Serviceleistungen (3,1 %). Ende 2024 zählte der Dienstleister 46.324 Mitarbeitende.

„Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass wir unsere Rolle als zukunftsorientierter Qualitätsdienstleister weiterhin konsequent ausfüllen. Unser Anspruch, Innovationen aktiv mitzugestalten, spiegelt sich sowohl in der kontinuierlichen Digitalisierung unserer Prozesse als auch in unserem klaren Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften wider – im eigenen Unternehmen wie auch in den Lösungen für unsere Kunden“, kommentiert Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe, die Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr. Dazu beigetragen habe beispielsweise der modular aufgebaute Cleaning-Service EcoServ. Damit lassen sich Reinigungsleistungen individuell und flexibel auf die Auslastung einer Immobilie zuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einsparen und zugleich die Arbeit der Reinigungskräfte aufwerten. Im Bereich Security soll die 2024 errichtete Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstelle, die ab 2025 in Betrieb genommen wird, ermöglichen, sicherheitsrelevante Prozesse effizienter zu steuern, und künftig sowohl Sicherheitsdienste als auch technische Serviceleistungen digital und rund um die Uhr koordinieren.

Im Ausland konnte die Klüh-Gruppe das 40-jährige Bestehen ihrer in den Vereinigten Arabischen Emiraten operierenden Tochtergesellschaft Berkeley Services feiern. Das Unternehmen zählt in der Region zu den führenden Anbietern von gebäudenahen Dienstleistungen und ist mit mehr als 9.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber.

Klüh als Arbeitgebermarke

Der parallel zu den Bilanzzahlen veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht fokussiert unter anderem auf die Verantwortung des Unternehmens als Arbeitgeber sowie auf Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, Maßnahmen zur Personalgewinnung und den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Unser Anspruch ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen nicht nur arbeiten, sondern sich langfristig wohlfühlen und entfalten können“, erklärt Christian Frank, CFO der Klüh-Unternehmensgruppe. Darauf zahlten 2024 eine Employer-Branding-Kampagne, neue digitale Prozesse im Bewerbermanagement oder Auszeichnungen für Arbeitgeberqualität ein.

