Klüh ist jetzt Mitglied der „Digitalen Stadt Düsseldorf“

Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh ist ab sofort Mitglied der „Digitalen Stadt Düsseldorf“. Der Interessenverband ist die zentrale Anlaufstelle der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche für die Wirtschaftsregion Düsseldorf. Er vernetzt die Zukunftsbranchen der Digitalwirtschaft mit den klassischen Branchen. Entsprechend erhält Klüh durch die Verbandsmitgliedschaft die Möglichkeit, sein Netzwerk am Firmenstandort ausbauen und engagiert sich in einer Plattform, um sich noch aktiver an der digitalen Transformation zu beteiligen.

Klüh hat früh das Thema der digitalen Transformation aufgegriffen. Der Dienstleister gründete 2018 das Center of Digital Excellence (CoDE) als Zentraleinheit innerhalb der Klüh-Unternehmensgruppe. Das CoDE koordiniert fachübergreifend die Entwicklung digitaler Innovationen und bringt sie an den Markt.

