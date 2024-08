Klüh erneut „Begehrtester Arbeitgeber“ im Facility Management

Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch in diesem Jahr wieder zu den gefragtesten Arbeitgebern. In der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2024“ belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1 in der deutschen Facility Management-Branche. Die Auszeichnung ‚begehrtester Arbeitgeber‘ hat Klüh zum fünften Mal in Folge erhalten.

Besonders punkten kann der FM-Dienstleister nach eigenen Angaben mit beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie. Ferner ermöglicht das Unternehmen Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde.

Zu einem attraktiven Gehalt und einem sicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeitmodellen kommen Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt werden.

Für die Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wurden umfangreiche Analysen von etwa 13.300 Unternehmen in Deutschland durchgeführt. Die Untersuchung erfolgte im Wege eines zweistufigen Social Listenings sowie einer Online-Befragung. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management berücksichtigt. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden, umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen im Bereich der Arbeitgeberqualitäten.