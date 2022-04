Köberl akquiriert Anbieter für Kälte- und Klimatechnik

Die Köberl Group, zu der Fink Gebäudetechnik und GEMA Gebäudemanagement gehören, hat die Frankfurter Kriotec Kälte- und Klimatechnik sowie die Kriotec Gewerbekälte übernommen. Damit erweitert die Unternehmensgruppe ihr Leistungsspektrum in der Kühl-, Kälte- und Klimatechnik in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Die geschäftsführenden Gesellschafter der Kriotec, die Brüder Charalampos und Panagiotis Serpetzis sowie Mario Montaldo, bleiben im Unternehmen und beteiligen sich an der Köberl Group. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Köberl Group ist seit Anfang 2020 eine Mehrheitsbeteiligung der europäischen Investmentgesellschaft Gimv und soll zu einem führenden Komplettanbieter in der Gebäudetechnik und im Gebäudemanagement in Deutschland aufgebaut werden. So konnte bereits im Herbst 2020 der Erwerb der 089 Immobilienmanagement vollzogen werden.