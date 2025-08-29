Kooperation für mehr Frauen-Power

CoreNet Global Central Europe (CNG) hat mit dem Verein Frauen !n Führung (F!F) eine Zusammenarbeit gestartet, um Frauen und junge Talente für Führungspositionen im Corporate Real Estate Management (CREM) zu begeistern und die Sichtbarkeit weiblicher Führungskräfte zu erhöhen.

Nach Angaben von Anne Tischer, Vorsitzende von F!F, sind in den Führungsetagen der deutschen Immobilienwirtschaft nur 18 Prozent Frauen. „Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, Haltung stärken und Veränderung vorantreiben – gemeinsam mit den großen Playern der Industrie“, kündigte Tischer an. „Gerade junge Führungskräfte und Frauen bringen frische Ideen, neue Ansätze und eine andere Herangehensweise an Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation ein. Gemeinsam wollen wir Netzwerke stärken, Chancen eröffnen und Veränderungen aktiv gestalten“, sagte CNG-Präsidentin Lina Scherer.