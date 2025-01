Leadec übernimmt Unternehmen von Servycat in Spanien

Der Industriedienstleister Leadec, Servicespezialist für Fabriken und die dazugehörige Infrastruktur, hat die Unternehmen Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U. und Electro Servycat, S.L. zum 2. Januar 2025 erworben. Mit den Dienstleistungsunternehmen in Spanien ergänzt Leadec seine technische Kompetenz und baut die Kundenbasis in der Lebensmittelbranche weiter aus.

Servycat wurde 2007 gegründet und hat 330 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Instandhaltung, mechanische und elektrische Installationen, Anlagenaufstellung und -aufrüstung sowie Metallarbeiten für Industrieunternehmen an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vic in der Region Barcelona und ist derzeit für rund 50 Industriekunden in Katalonien tätig.

In Spanien ist die Leadec-Gruppe seit Anfang 2024 aktiv. Startpunkt war ein mehrjähriger Auftrag für Integriertes Facility Management bei einem internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Laut Georgi Tschumburidse, Senior Vice President Kontinentaleuropa und UK bei Leadec, sei Katalonien eine der stärksten Industrieregionen Spaniens mit zahlreichen Unternehmen aus der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.