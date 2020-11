Leadec erhält Auftrag in Werk für Motoren-Kurbelgehäuse

Mit der erneuten Beauftragung setzt MDC Power, ein Tochterunternehmen der Daimler AG, die Zusammenarbeit mit Leadec bis Ende 2029 fort. Leadec ist bereits seit der Gründung des Werks in Arnstadt im Jahre 2011 als technischer Dienstleister tätig. Zum Leistungsportfolio des Unternehmens zählen die Produktionsinstandhaltung und Logistik sowie das Facility Management in der Fabrik in Arnstadt. Dazu gehören die Automatisierung und technische Reinigung sämtlicher Anlagen sowie das Tool Management. Für Leadec ist es der mit der längsten Laufzeit in der fast 60-jährigen Firmengeschichte.