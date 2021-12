LIP Invest Fonds werden als Green Stars ausgezeichnet

By

LIP Invest hat seine ESG-Performance im Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Rating 2021 verbessert und seinen LIP Logistik Fonds I zum Vorjahr um 21 Punkte gesteigert. Damit liegt das Unternehmen mit dem erzielten Ergebnis von 71 Punkten über dem Durchschnitt der Peer Group (bestehend aus Germany, Industrial: Distribution Warehouse, Non-listed, Core, Tenant Controlled). Der LIP Logistik Fonds II erreicht mit 65 Punkten ein sehr gutes Ergebnis bei der Erstbewertung. Die Fonds wurden als sogenannte Green Stars ausgezeichnet und schneiden insbesondere bei der Verbrauchsdatenabdeckung gut ab. So liegt die Datenabdeckung für den Energieverbrauch des Fonds I bei 93 Prozent. Unter den Core Logistik-Fonds in Deutschland belegten die LIP Fonds mit ihrer ESG-Performance den zweiten und dritten Platz in ihrer Vergleichsgruppe.

GRESB …

… ist ein international anerkanntes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunternehmen und -fonds. An der diesjährigen Bewertung nahmen 1.520 Fonds mit rund 117.000 Assets teil.