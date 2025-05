So kommen Sie an die Bestandsdaten für Ihr CAFM- oder BIM-Projekt: In unserem neuen Live-Online-Lehrgang „Gebäudeaufmaß in Bestandsimmobilien“ am 3. und 4. Juni vermitteln wir Ihnen die Grundlagen der Vermessung mit Fokus auf die Anforderungen aus dem Facility Management. Erlernen Sie die fundamentalen Techniken der Bestandsvermessung von Gebäuden und Freiflächen. Verstehen Sie, wie Lage- und Höhenfestpunktnetze als Referenz für präzise Messungen dienen – ob per GPS (offene Gelände) oder tachymetrischer Vermessung (bei Baumbestand). Wir machen Sie fit für den Weg von der Präzisionsvermessung zur BIM-Datenbank. Ihre Themenschwerpunkte im Überblick:

Messgenauigkeiten & Systemaufbau

3D-Scanning & Datenmanagement

Drohnenaufnahmen & Detailtiefe

BIM-Modellierung & Vorbereitung

Problemfälle & Lösungen

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf:

www.facility-manager.de/aufmass