Mainzer Immobilien-Tag 2020

Unter dem Motto „Der Klimaplan und die Folgen für unsere Immobilien” wird am 6. November 2020 in kleiner Präsenz für maximal 40 Personen als auch online der Mainzer Immobilien-Tag (MIT) an der Hochschule Mainz stattfinden.

Ab 10:00 Uhr in der Aula der HS Mainz und digital wird wieder ein branchenübergreifendes Informations- und Diskussionsforum entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien abgehalten. Das Programm ist in zwei Blöcke gegliedert und bietet Platz für Diskussionsrunden.

Das Programm und das Online-Anmeldeformular erhalten Sie hier.