Marktübersicht Facility Services Anbieter 2026 erschienen

Mit zahlreichen neuen Abfragen und Daten bietet die neue „Marktübersicht Facility Services Anbieter 2026“ mehr Expertenwissen für Auftraggeber als je zuvor. Sie wurde am 28. Juli als Printausgabe, ePaper und in Datenbank-Form veröffentlicht. Herausgeber ist die Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Asset Services der CBRE GmbH.

Neue Abfragen und Informationen

Gegenüber der vorherigen Ausgabe wurde die Marktübersicht aktualisiert und um neue Themenfelder erweitert. Erstmals werden somit vergleichbare Informationen zu den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung bei den 24 abgebildeten Unternehmen dargestellt – Handlungsfelder, die für Facility Services Anbieter und deren Auftraggebende zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Darüber hinaus wurden die Abfragen zu den Property Management Dienstleistungen weiter geschärft und strukturiert, sodass kaufmännische und steuernde Leistungen nun differenzierter dargestellt sind. Mit dem neuen Abschnitt über weitere Leistungen erhalten Interessierte zudem einen ergänzenden Überblick über zusätzliche Serviceangebote der dargestellten Unternehmen. Dadurch bietet die Marktübersicht 2026 eine noch umfassendere und aussagekräftigere Grundlage für die Bewertung und den Vergleich von Facility Services Anbietern.

Die Marktübersicht unterstützt die Meinungsbildung bei der Suche nach Dienstleistern mit Daten und Fakten zur Anbieter-Landschaft im Facility Management. Die Datenblätter zu den Facility Services Providern bieten dazu umfassende Einblicke in Leistungsportfolio, Kompetenzen, Marktpräsenz und Unternehmensstruktur der Anbieter. Auftraggeber von Facility Services können so die Marktübersicht gezielt in der Vorbereitung Ihrer Ausschreibung einsetzen und anhand der detaillierten Leistungsprofile präzise die Dienstleister identifizieren, die optimal zu ihren Anforderungen und strategischen Zielsetzungen passen.

Für Abonnenten kostenlos

Abonnenten der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ erhalten die Marktübersicht im Rahmen ihres Abos kostenlos. Weitere Interessenten können die Publikation als gedruckte Ausgabe oder ePaper zum Preis von 45 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand) bestellen oder sich in der Datenbank der Facility Services Anbieter informieren.