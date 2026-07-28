Wisag: Komplette Vorfeldabfertigung für Lufthansa am BER

Die Wisag Aviation Service Holding hat ihre Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ausgeweitet und übernimmt ab November die komplette vorfeldseitige Abfertigung.

Bereits ab Anfang September sollen diese Aufgaben schrittweise übernommen werden, gab Wisag Aviation im Juli bekannt. „Durch das zusätzliche Auftragsvolumen am Standort Berlin Brandenburg werden wir unsere Marktposition nachhaltig ausbauen“, sagte Carmen Ruck, COO von Wisag Aviation. Der Bodenverkehrsdienstleister, Inhaber einer von drei Abfertigungslizenzen am drittgrößten Flughafen Deutschlands, steigert damit seinen Marktanteil von 22 Prozent auf annähernd 40 Prozent.

Das Leistungsspektrum von Wisag Aviation am BER umfasst den weiteren Angaben zufolge unter anderem Boden- und Passagierabfertigung, Cargo Services sowie Flugzeuginnenreinigung und Enteisungsdienstleistungen.