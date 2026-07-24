scanmetrix.fm wird Mitglied im CAFM Ring

Mit scanmetrix.fm gewinnt der CAFM Ring e.V. einen Softwareanbieter und Dienstleister für technisches FM als neues Mitglied. Das Unternehmen verbindet technische Expertise vor Ort mit digitaler Transparenz in Echtzeit. scanmetrix denkt Facility Management dabei zweigleisig: Zum einen werden Leistungserbringungsprozesse für Nachunternehmer und FM-Dienstleister über eine eigene ERP-Suite gesteuert, von Auftragsabwicklung, Touren- und Ressourcenplanung bis hin zu Leistungsnachweisen. Zum anderen werden die Ergebnisse daraus im CAFM dokumentiert, damit Betreiber jederzeit Transparenz über Bestandsdaten, Wartungshistorien, Maßnahmen und laufende Vorgänge erhalten. Durch die kollaborative Verbindung beider Systeme entsteht ein integriertes Ökosystem, das Betreiber, Dienstleister und Nachunternehmer auf einer gemeinsamen digitalen Basis zusammenführt.

„scanmetrix zeigt, wohin die Reise im Facility Management gehen muss“, erklärt Mahmut Tümkaya, erster Vorsitzender des CAFM Rings. „Nicht das eine oder das andere – Service oder Software. Beides zusammen. Das ist der wahre digitale Mehrwert für unsere Anwender.“ Und Udo Witte, Geschäftsführer von scanmetrix.fm, ergänzt: „Insbesondere für Cloud-basierte Systeme bildet CAFM-Connect die perfekte Verbindung, um standardisierte Daten für die Verwendung in CAFM-Systeme zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist uns die Mitgliedschaft im CAFM RING so wertvoll.“