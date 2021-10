Nachhaltiger Gewerbepark „The Tube“ für Düsseldorf

Auf dem 14 ha großen Grundstück des ehemaligen Röhrenherstellers Vallourec in Düsseldorf-Reisholz soll nach Plänen der Frasers Property Industrial der nachhaltige Gewerbepark „The Tube“ entstehen. Auf dem stadtnahen Gelände sind auf rund 43.500 qm Flächen für Nutzer aus Industrie, Produktion, Handel sowie Logistik geplant; weitere rund 28.900 qm werden als klassischer Business- und Gewerbepark konzipiert. Die Pläne dazu präsentierte der Projektentwickler auf der Expo Real in München. Nach Aussage des Managing Director Europe bei Frasers Property Industrial, Alexander Heubes, sollen den künftigen Nutzern nachhaltige und zukunftsfähige Flächen zur Verfügung gestellt werden. Diese seien so konzipiert, dass sie multifunktional genutzt werden können und die Anforderungen an innerstädtische Industrie- und Gewerbeflächen vollumfänglich erfüllen. Diese würden dringend gebraucht.

